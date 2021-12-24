Метеоролог рассказал о погоде в Москве в последнюю неделю декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что на следующей неделе москвичей ожидает умеренно морозная погода. Однако она, по словам специалиста, все равно будет ниже климатической нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о надвигающемся на Москву североатлантическом циклоне "Квинтинус", который принесет в столицу "барическую пилу" и снегопады. В ночь на субботу, 25 декабря, ожидается снег, а днем атмосферное давление окажется на "барическом дне" – показания опустятся до 725 миллиметров ртутного столба. Это на 20 единиц ниже нормы, пояснил синоптик.

Старков подтвердил, что в предстоящие выходные москвичей ожидает снегопад. По его словам, снег с метелью прогнозируются в субботу, 25 декабря, и в воскресенье, 26 декабря. При этом днем температура воздуха будет составлять -5...-7 градусов. Однако из-за сильного ветра по ощущению она может казаться ниже фактической на 8–10 градусов, предупредил специалист.

Вместе с тем, по словам метеоролога, в начале следующей недели погода стабилизируется.





Леонид Старков ведущий метеоролог "Гисметео" С понедельника, 27 декабря, по среду, 29 декабря, осадков не прогнозируется. Ночью температура составит -15…-16, днем – -9…-11 градусов. Отставание среднесуточной температуры от нормы сократится, но все равно такой температурный фон считается ниже климатической нормы.

"В понедельник и вторник погода будет облачная с прояснениями, так что можно будет увидеть зимнее солнце", – добавил метеоролог.

По предварительным расчетам, в четверг, 30 декабря, ожидается предновогодний снегопад, говорит синоптик. "Он повысит высоту снежного покрова до 25–27 сантиметров. При этом температурный фон существенно не изменится", – прогнозирует Старков.

В последний день уходящего года синоптик тоже не исключил выпадения небольшого снега. Погода при этом будет "умеренно морозная", заключил он.

Ранее из-за мороза в Москве был продлен до 12:00 субботы, 25 декабря, оранжевый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре предупредили жителей столицы об аномально холодной погоде со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7–12 градусов.