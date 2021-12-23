Метеоролог рассказала, с какого этажа видно алмазную пыль в Москве

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что заметить алмазную пыль в Москве можно только на определенной высоте.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о появлении в Москве редкой алмазной пыли. По словам специалиста, ее можно заметить по вспышкам, которые возникают, когда крошечные кристаллы отражают свет. Алмазная пыль неопасна для людей, подчеркнул Тишковец, однако она может создать проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов.
По словам метеоролога, пыль возникла из-за начавшейся адвекции (горизонтального перемещения. – Прим. ред.) теплого воздуха на высоте. "Нижние слои, через которые будет проходить, опускаясь, этот теплый воздух, они холодные и поэтому те мелкие капли влаги, которые приходят с Атлантики, превращаются в тонкие ледяные пластиночки, которые называют ледяной пылью", – говорит синоптик.
Специалист подчеркивает, что такие осадки не повлияют на увеличение снежного покрова. "Они числятся как осадки, но влияния на снежный покров не оказывают. Очень редко их можно измерить в количественном варианте", – объясняет Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве ослабнут морозы. По словам метеоролога, холод начнет отступать уже в пятницу, 24 декабря. В этот день столбики термометра покажут минус 8–10 градусов. В субботу, 25 декабря, будет еще теплее. Температурный фон приблизится к климатической норме и составит 5–7 градусов мороза, рассказал синоптик.
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