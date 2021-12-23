Синоптик пообещал москвичам метель после католического Рождества

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Метель, сильный ветер и потепление ожидаются после католического Рождества в Европейской России, и в частности в Москве. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В ночь с 24 на 25 декабря только в центре Европейской России мелькнет ложбина низкого давления. Существенно понизится давление – до 730 миллиметров ртутного столба и ниже", – добавил синоптик.

По словам Вильфанда, в субботу в Москве будет -5...-7 градусов. При этом ночью в воскресенье температура понизится до -10...-15, а днем окажется в диапазоне -7...-12.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Москве ожидаются ветер и временами снег, который пойдет на убыль днем. Облачная погода будет наблюдаться в течение всего воскресенья, при этом вырастет атмосферное давление и усилятся морозы.

Из-за морозов Гидрометцентр РФ продлил в столице оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 06:00 субботы, 25 декабря. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

