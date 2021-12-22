Синоптик рассказала москвичам о погоде в столице в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ветер до 7–12 метров в секунду и временами снег ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Минимальная температура в Москве – -7...-9, по области – -7...-12. Максимальная температура будет такая же: -7...-9 – в городе, -7...-12 – по области", – рассказала синоптик.

Снег пойдет на убыль днем, но облачная погода будет наблюдаться в течение всего воскресенья, при этом вырастет атмосферное давление и усилятся морозы. Ночью температура опустится до -12...-17, а днем будет в диапазоне от -8 до -13, что ниже нормы на 5–6 градусов, отметила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что прошедшая ночь в Москве стала самой морозной за последние 54 года. На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до -22,2 градуса.

В связи с резким похолоданием в Московском регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 12:00 23 декабря.

Ожидается, что в столице потеплеет к 25 декабря. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в субботу ожидается облачная погода с небольшим снегом.

