В Росгидромете рассказали, когда в Москве потеплеет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в столице потеплеет к субботе, 25 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшее время в европейской части России ожидается опасная волна холода. В том числе с 20 по 25 декабря в Центральном федеральном округе столбики термометров могут показать температуру на 7–12 градусов ниже нормы.

По словам Цыганкова, текущая неделя станет самой холодной в этом сезоне. Если в понедельник, 20 декабря, в Москве будет -5...-7 градусов, то уже во вторник резко похолодает – до -17...-18 градусов, добавил эксперт. По прогнозам синоптика, до субботы, 25 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом. При этом потепление придет в город в конце недели, уточнил Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Ветер все эти дни северный, а в пятницу и субботу станет меняться на юго-западный и южный, будет проходить очередной теплый фронт. В ночь на субботу, 25 декабря, ожидается потепление до -9…-14 градусов, днем – -3…-8 градусов и снег. В ночь на воскресенье прогнозируется -8...-13 градусов, днем – - 3…-8, переменная облачность и без осадков.

По прогнозам метеоролога, ночь на 22 декабря станет самой холодной на неделе. Однако при этом рекордов не ожидается, говорит специалист.

"Самая холодная ночь на 22 декабря была в 1919 году: -36,3 градуса. На этот раз в Москве будет -22...-24, облачно, местами небольшой снег. По области – до -27 градусов. Днем – -18...-20 градусов, по области – до -23 градусов", – пояснил Цыганков.

В ночь на четверг ожидается -19…-24 градуса, днем столбики термометров покажут -13…-18 градусов, продолжает синоптик. В ночь на пятницу прогнозируется -16…-21 градус, днем будет уже -10…-15, уточнил он.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в январские праздники в средней полосе России будет снежно и морозно. В новогоднюю ночь, по прогнозам синоптика, в европейской части РФ ожидается небольшой снег.

