В Росгидромете рассказали, когда в Москве потеплеет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в столице потеплеет к субботе, 25 декабря.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшее время в европейской части России ожидается опасная волна холода. В том числе с 20 по 25 декабря в Центральном федеральном округе столбики термометров могут показать температуру на 7–12 градусов ниже нормы.
По словам Цыганкова, текущая неделя станет самой холодной в этом сезоне. Если в понедельник, 20 декабря, в Москве будет -5...-7 градусов, то уже во вторник резко похолодает – до -17...-18 градусов, добавил эксперт. По прогнозам синоптика, до субботы, 25 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом. При этом потепление придет в город в конце недели, уточнил Цыганков.
По прогнозам метеоролога, ночь на 22 декабря станет самой холодной на неделе. Однако при этом рекордов не ожидается, говорит специалист.
"Самая холодная ночь на 22 декабря была в 1919 году: -36,3 градуса. На этот раз в Москве будет -22...-24, облачно, местами небольшой снег. По области – до -27 градусов. Днем – -18...-20 градусов, по области – до -23 градусов", – пояснил Цыганков.
В ночь на четверг ожидается -19…-24 градуса, днем столбики термометров покажут -13…-18 градусов, продолжает синоптик. В ночь на пятницу прогнозируется -16…-21 градус, днем будет уже -10…-15, уточнил он.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в январские праздники в средней полосе России будет снежно и морозно. В новогоднюю ночь, по прогнозам синоптика, в европейской части РФ ожидается небольшой снег.
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