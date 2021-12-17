Синоптик рассказал о погоде в России в январские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В средней полосе России в январские праздники будет морозно и снежно. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, в течение последних 10 лет только единожды температура опускалась ниже -10 градусов в Новый год. Это произошло в 2016-м. В остальные годы температура устанавливалась в пределах -5 градусов. Однако 2022 год может начаться с 15-градусных морозов.
"Средняя полоса России и Москва сейчас в преддверии очень сильного, мощного вторжения холода, которое начнется в понедельник, 20 декабря, но продолжится практически всю следующую неделю", – подчеркнул метеоролог.
В новогоднюю ночь в европейской части РФ ожидается небольшой снег. Шувалов отметил, что такая погода задаст тон всем праздникам: погода установится морозная, типичная для этого времени года.
В то же время в Санкт-Петербурге и на северо-западе Русской равнины прогнозируется оттепель. Юг страны может накрыть ненастная погода. Сильные осадки и порывистый ветер прогнозируются в Геленджике, Сочи, Новороссийске.
"Такая неустойчивая погода с осадками будет и в Краснодаре, и в Ставрополе", – добавил синоптик.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что "ныряющий" циклон принесет в европейскую часть России 20-градусные морозы. В ночные часы 21 декабря температура опустится до -16...-21 градуса, а днем установится в пределах -12...-17 градусов.
Также сообщалось, что на следующей неделе в Москве может похолодать до -31 градуса. Прогнозируется, что термометры опустятся ниже -30 градусов в среду.
В Москве ожидают холодный "ныряющий" циклон
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