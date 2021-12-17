Москвичей предупредили о сильной метели и низком давлении в выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сильная метель и низкое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, 19 декабря. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам синоптика, ухудшение погоды будет связано с подготовкой к похолоданию в начале следующей недели. В городе ожидаются снег и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

"Это значит, что прогнозируется метель", – пояснил специалист.

Вильфанд добавил, что атмосферное давление в воскресенье упадет ниже 730 миллиметров ртутного столба. Он подчеркнул, что нормальным считается значение 748 миллиметров.

Ранее москвичей предупредили о сильном похолодании в начале следующей недели. По прогнозу синоптика, температура понизится до -17...-21 градуса.

Кроме того, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина объяснила, что 20-градусные морозы принесет в Европейскую Россию "ныряющий" циклон. Она отметила, что многие синоптики придерживаются мнения о дальнейшем усилении морозов.