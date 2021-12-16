Москвичей предупредили о сильном похолодании в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Аномальное похолодание прогнозируется в Москве в начале следующей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
По данным специалиста, погода начнет меняться в ночь на понедельник, 20 декабря. Согласно прогнозу, в городе похолодает до 6–11 градусов мороза. Подобная температура сохранится и днем.
"Это связано с тем, что циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет ее определять", – рассказал Вильфанд.
Специалист уточнил, что похолодание в столице усилится во вторник, 21 декабря. В ночные часы температура понизится до 17–21 градуса мороза, а днем немного потеплеет – до минус 12–17 градусов.
"Предварительные расчеты говорят, что и в среду повышения температуры ожидать не стоит", – сказал Вильфанд.
Он уточнил, что подобный температурный фон окажется на 5–6 градусов ниже нормального.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в России в конце декабря и январе. По словам синоптика, зима будет разной. При этом до середины января европейская территория страны, Урал, Западная Сибирь окажутся под влиянием аномальных морозов.
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