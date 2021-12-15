Синоптик рассказал о погоде в конце декабря и январе в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в России в конце декабря и январе. Об этом сообщает радио КП.

По словам синоптика, зима будет разной. Однако он отметил, что до конца декабря и середины января европейская территория страны, Урал, Западная Сибирь окажутся под влиянием аномальных морозов.

"И через эти Карские ворота начнется мощное ультраполярное вторжение, эти холодные воздушные массы доберутся до самых южных регионов России. Среднесуточная температура опустится ниже положенной нормы на 5–7 градусов. Поэтому в этом году Новый год мы встретим с классической погодой: с морозом и огромными сугробами, а не со слякотью под ногами", – заявил Тишковец.

Синоптик уточнил, что отступят холода только к концу января.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что на следующей неделе в Москве ожидаются крепкие морозы. Она подчеркнула, что на протяжении всей недели будут отрицательные температуры.

По данным портала Gismeteo, в столицу придут морозы до -31 градуса. Согласно графику, температура резко упадет во вторник, 21 декабря. Днем столбики термометров опустятся до -21 градуса, а ночью – до -28.

