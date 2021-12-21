Москвичей предупредили об аномальных морозах до четверга

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Московском регионе из-за аномальных холодов оранжевый уровень погодной опасности будет действовать до 12:00 23 декабря. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
"Период предупреждения – до 12:00 23 декабря. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы", – говорится в сообщении.
До этого оранжевый уровень опасности объявляли с ночи 21 декабря и до ночи 23 декабря, а в Подмосковье он действовал с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что 21 декабря начнется астрономическая зима, которая принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов. Их пик придется на среду, 22 декабря. Температура воздуха ночью опустится до -24...-22 градусов, а днем составит -20...-18 градусов.
Врач заявил о необходимости особого присмотра за детьми в морозы.
Москвичи показали, до какой температуры опустились столбики термометров
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