Врач заявил о необходимости особого присмотра за детьми в морозы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За детьми необходим особый присмотр в морозы, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Дети часто не реагируют на признаки переохлаждения и обморожения. <...> По возможности будет правильным переждать морозы дома", – пояснил эксперт.

Также Тяжельников рекомендовал взрослым не планировать длительные прогулки в холодное время и в случае долгого нахождения на улице периодически отогреваться в теплых помещениях.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что 21 декабря начнется астрономическая зима, которая принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов. Их пик придется на среду, 22 декабря. Температура воздуха ночью опустится до -24...-22 градусов, а днем составит -20...-18 градусов.

Из-за аномальных холодов в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует в Москве с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. Температура окажется ниже климатической нормы на 7–12 градусов.

