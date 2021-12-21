В столичной системе отопления подняли температуру до максимума из-за мороза

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В столичной системе отопления подняли температуру до максимума из-за сильных морозов, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на данный момент температура в системе отопления составляет 130 градусов.

Уточняется, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", – отметил Бирюков.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что 21 декабря начнется астрономическая зима, которая принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов.

Из-за аномальных холодов в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует в Москве с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. Температура окажется ниже климатической нормы на 7–12 градусов.

