Школьникам Москвы разрешили не ходить на уроки при температуре ниже -25

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже -25 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент образования.

В департаменте пояснили, что это касается дошкольников и учащихся начальных классов. Ученики средних классов могут не посещать занятия в школе при температуре воздуха до -26...-28 градусов. Для старшеклассников этот порог установлен на отметке -31 градус и ниже.

При неблагоприятных погодных условиях школы будут работать в установленном режиме. В помещениях образовательных организаций будут поддерживать оптимальный температурный режим.

Как ранее сообщили в Гидрометцентре, 21 декабря наступит день зимнего солнцестояния и начнется астрономическая зима, которая принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов. Температура воздуха ночью составит -19...-21 градус, а днем поднимется до -16...-18 градусов.

Из-за аномальных холодов в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в Москве с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря, а в Подмосковье – с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря. Температура окажется ниже климатической нормы на 7–12 градусов.

В связи с похолоданием МОЭК повысит температуру в городской системе теплоснабжения.

