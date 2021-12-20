Школьникам Москвы разрешили не ходить на уроки при температуре ниже -25

18:13
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже -25 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент образования.
В департаменте пояснили, что это касается дошкольников и учащихся начальных классов. Ученики средних классов могут не посещать занятия в школе при температуре воздуха до -26...-28 градусов. Для старшеклассников этот порог установлен на отметке -31 градус и ниже.
При неблагоприятных погодных условиях школы будут работать в установленном режиме. В помещениях образовательных организаций будут поддерживать оптимальный температурный режим.
Как ранее сообщили в Гидрометцентре, 21 декабря наступит день зимнего солнцестояния и начнется астрономическая зима, которая принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов. Температура воздуха ночью составит -19...-21 градус, а днем поднимется до -16...-18 градусов.
Из-за аномальных холодов в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в Москве с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря, а в Подмосковье – с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря. Температура окажется ниже климатической нормы на 7–12 градусов.
В связи с похолоданием МОЭК повысит температуру в городской системе теплоснабжения.
В Москве увеличат отопление из-за морозов
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: