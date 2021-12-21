Пассажирам ЦППК начали раздавать горячий чай в утренние и вечерние часы пик

Фото: twitter.com/centralppk

Пассажиров части станций Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в утренние и вечерние часы пик начали угощать горячим чаем. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С наступлением холодов на станциях Выхино, Одинцово, Мытищи, Железнодорожная в утренние и вечерние часы пик пассажиры ЦППК могут получить горячий чай бесплатно", – рассказали в пресс-службе перевозчика.

В ЦППК уточнили, что напиток могут налить как в одноразовый стаканчик, так и в собственную термокружку пассажира.

Акция проводится до 23 декабря 2021 года.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее предупредил, что предстоящая ночь в Москве окажется самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха понизится до минус 20–22 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, морозная погода сохранится в Москве и в предстоящие выходные. В субботу ожидается минус 5–10 градусов, в воскресенье – до минус 13 градусов.

