Пассажирам ЦППК начали раздавать горячий чай в утренние и вечерние часы пик

Фото: twitter.com/centralppk
Пассажиров части станций Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в утренние и вечерние часы пик начали угощать горячим чаем. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"С наступлением холодов на станциях Выхино, Одинцово, Мытищи, Железнодорожная в утренние и вечерние часы пик пассажиры ЦППК могут получить горячий чай бесплатно", – рассказали в пресс-службе перевозчика.
В ЦППК уточнили, что напиток могут налить как в одноразовый стаканчик, так и в собственную термокружку пассажира.
Акция проводится до 23 декабря 2021 года.
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