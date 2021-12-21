Морозы сохранятся в Москве до выходных – Вильфанд

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Морозная погода сохранится в столице в выходные дни. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в пятницу, 24 декабря, морозы немного ослабнут, температура в дневные часы будет составлять -6...-8 градусов.
"В субботу ожидается от -5 до -10 градусов, также будет облачно и выпадет снег", – отметил синоптик.
При этом в воскресенье значения термометров могут опуститься до -13 градусов.
В Гидрометцентре предупредили, что астрономическая зима принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов. Их пик придется на среду, 22 декабря. Температура воздуха ночью опустится до -24...-22 градусов, а днем составит -20...-18 градусов.
В связи с морозами в Московском регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 12:00 23 декабря.
Москвичи показали, до какой температуры опустились столбики термометров
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