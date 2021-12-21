Синоптик заявил, что предстоящая ночь станет самой холодной с начала зимы в Москве

Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что предстоящая ночь в Москве окажется самой холодной с начала зимы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Минимальная температура воздуха понизится до минус 20–22 градусов, в области ожидается до минус 18–23, местами на севере Подмосковья дойдет до минус 24–29", – говорится в публикации.
Синоптик отметил, что такие морозные ночи 22 декабря наблюдаются в среднем не чаще одного раза в 15 лет. До этого подобный случай был зафиксирован 36 лет назад, когда столбики термометров опустились до минус 21 градуса.
В Гидрометцентре предупредили, что астрономическая зима принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов. Их пик придется на среду, 22 декабря. Температура воздуха ночью опустится до минус 24 градусов, а днем окажется в пределах 18–20 градусов мороза.
В связи с резким похолоданием в Московском регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 12:00 23 декабря.
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