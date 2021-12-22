Москвичей призвали теплее одеваться из-за морозов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Москвичей призвали теплее одеваться и избегать длительного нахождения на улице из-за морозов. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В среду, 22 декабря, в городе ожидается слабый снег, температура воздуха опустится до -20...-18 градусов. При этом системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

"Продолжаются уборка и вывоз снега на снегосплавные пункты. Круглосуточно работают все 56 стационарных пунктов", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что прошедшая ночь в Москве стала самой морозной за последние 54 года. На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до -22,2 градуса.

В связи с резким похолоданием в Московском регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 12:00 23 декабря.

Из-за морозов пассажирам ЦППК начали раздавать горячий чай в утренние и вечерние часы пик. Напиток могут налить как в одноразовый стаканчик, так и в собственную термокружку пассажира. Акция проводится до 23 декабря 2021 года.

Ожидается, что в столице потеплеет к 25 декабря. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в субботу ожидается облачная погода с небольшим снегом.

