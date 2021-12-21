Москвичей попросили избегать длительного пребывания на улице из-за мороза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 21 декабря, в столице прогнозируется до 20 градусов мороза. В связи с этим горожан попросили избегать длительного пребывания на улице.

"Одевайтесь теплее", – говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

В связи с непогодой городские службы работают в режиме повышенной готовности. Специалисты продолжают уборку и вывоз снега на снегоплавильные пункты. Все 56 стационарных пунктов работают круглосуточно.

Кроме того, из-за мороза в столичной системе отопления подняли температуру до максимума. На данный момент температура в системе отопления составляет 130 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что 21 декабря начнется астрономическая зима, которая принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов.

Из-за аномальных холодов в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует в Москве с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. Температура окажется ниже климатической нормы на 7–12 градусов.

