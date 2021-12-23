Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он добавил, что в российской метеорологии данное явление называется "ледяные иглы".

"В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для Центральной России вид твердых осадков – алмазная пыль. Явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе", – сообщается на сайте "Фобоса".

Алмазная пыль образуется при ясном или почти ясном небе. Ее замечают по вспышкам, которые возникают, когда крошечные кристаллы отражают свет. Сверкающий эффект дает феномену его название, поскольку он выглядит так, будто в воздухе сверкает множество крошечных бриллиантов, пояснил синоптик.

"Алмазная пыль напоминает туман, однако в отличие от него состоит не из капель жидкой воды, а из кристаллов льда; кроме того, в отличие от тумана она в редких случаях и лишь незначительно уменьшает видимость. Кристаллы льда образуются при температурной инверсии, когда по высотам распространяется теплый и более влажный воздух и смешивается с холодным воздухом в нижнем пограничном слое", – объяснил метеоролог.

Алмазная пыль не опасна для людей, подчеркнул Тишковец, однако она может создать проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов.

В четверг в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и до 15 градусов мороза. По прогнозам синоптиков, ветер подует западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

Метеорологи отмечают, что среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 7–8 градусов. Атмосферное давление близко к нормальному, содержание кислорода в воздухе будет комфортным.