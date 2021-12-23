В Гидрометцентре рассказали, когда холод начнет отступать от Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В четверг, 23 декабря, в Москве ожидается минус 11–13 градусов, однако уже в пятницу начнется потепление, столбики термометров покажут минус 8–10 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Самым теплым днем недели станет суббота, 25 декабря, подчеркнул метеоролог, температурный фон приблизится к климатической норме и составит 5–7 градусов мороза.

"В субботу ситуация будет необычная – быстро перемещается ложбина низкого давления. Атмосферное давление резко понизится. Оно будет около 730 миллиметров ртутного столба и даже ниже. Прогнозируется порывистый ветер до 15 метров в секунду, заметный снег, а местами сильный, но температура еще повысится", – приводит слова синоптика ТАСС.

В воскресенье, 26 декабря, москвичей ждет небольшое понижение температуры, однако редких и аномальных морозов, которые были в начале недели, ждать не стоит, подчеркнул Вильфанд.

"Температурный фон прогнозируется в диапазоне 10–15 градусов мороза ночью, 7–12 градусов мороза – днем. В начале следующей недели такая погода сохранится", – подчеркнул метеоролог.

На Новый год в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха установится на уровне минус 10–15 градусов. Об этом ранее рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.