В Москве в Новый год ожидают небольшой снег и до 15 градусов мороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в Новый год, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Местами пройдет небольшой снег, а столбики термометров опустятся до -10...-15 градусов.

"Первое видение погоды на Новый год: температура воздуха 31 числа и, скорее всего, в ночь на 1 января будет порядка -10...-15 градусов. Для Нового года это и не оттепель, и не 25-градусный мороз", – подчеркнула метеоролог.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом москвичей ждет мягкая и солнечная погода. 30 и 31 декабря температура воздуха не опустится ниже -6 градусов. Однако уже 1 января столбики термометров в столице поднимутся до 0. В рождественскую же ночь в Москву придут морозы до -19 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в ближайшие дни ожидают резкие скачки атмосферного давления.

После праздников, по словам Вильфанда, россиян ожидает неоднородная зимняя погода. Так, количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до -20...-25 градусов.

