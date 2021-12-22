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Москва 24

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Общество

19:16

Среда стала самым холодным днем в Москве за всю историю наблюдений

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объявил, что нынешняя среда стала самым холодным 22 декабря в Москве с 1948 года. Об этом он написал в личном инстаграм-аккаунте.

Специалист обратил внимание на то, что температура воздуха в столице не стала теплее -20 градусов.

"Такая температура на 15 градусов ниже дневной нормы декабря и больше соответствует суровому субарктическому климату таких городов, как Салехард, Норильск, Нарьян-Мар или Воркута", – добавил синоптик.

По словам Тишковца, 22 декабря 2021 года по дневному холоду опередило показатели того же дня в 1967 году (-18 градусов), 1969 году (-18,5) и 1978 году (-19,1).

По данным Гидрометцентра России, в Москве и области мороз сохранится до пятницы, 24 декабря. На этот же период в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Из-за морозов пассажирам ЦППК начали раздавать горячий чай в утренние и вечерние часы пик. Напиток могут налить как в одноразовый стаканчик, так и в собственную термокружку пассажира. Акция проводится до 23 декабря 2021 года.

Ожидается, что в столице потеплеет к 25 декабря. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в субботу ожидается облачная погода с небольшим снегом.

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

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