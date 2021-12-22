Синоптики предупредили москвичей о морозах до пятницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве и области продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение будет действовать до 11:00 24 декабря. Кроме того, на этот же период в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что прошедшая ночь в Москве стала самой морозной за последние 54 года. На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до -22,2 градуса.
Из-за морозов пассажирам ЦППК начали раздавать горячий чай в утренние и вечерние часы пик. Напиток могут налить как в одноразовый стаканчик, так и в собственную термокружку пассажира. Акция проводится до 23 декабря 2021 года.
Ожидается, что в столице потеплеет к 25 декабря. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в субботу ожидается облачная погода с небольшим снегом.
Температура воздуха в столице опустилась на 15 градусов ниже нормы
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