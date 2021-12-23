Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В четверг в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода и до 15 градусов мороза, сообщается на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем Московский регион будет находиться на северо-восточной периферии антициклона, вдали от активных атмосферных фронтов. По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 23 декабря, при облачной с прояснениями погоде каких-либо существенных осадков не ожидается", – говорится в сообщении.
Максимальная температура воздуха в столице составит 12–10 градусов мороза, в Подмосковье – до минус 15 градусов. Ветер будет западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.
Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 7–8 градусов. Атмосферное давление близко к нормальному, содержание кислорода в воздухе будет комфортным.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что в столице в Новый год ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха установится на уровне минус 10–15 градусов.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 23 декабря
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