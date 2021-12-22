Врач рассказал, как согреться на морозе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Согреваться на улице в морозную погоду нужно активными движениями, горячим чаем и грелками, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников.
По словам специалиста, процесс гипотермии начинается при длительном нахождении на холоде или в случае, если человек недостаточно тепло одет.
Врач пояснил, что при гипотермии происходит повышенная теплоотдача, температура тела начинает снижаться, а обменные процессы замедляются.
"Это может привести к очень трагичным последствиям. В связи с этим нужно согревать себя", – отметил Тяжельников.
Ранее Тяжельников рассказал, что в морозы одеваться на улицу нужно так, чтобы не оставалось открытых мест для проникновения холода. Застегивать верхнюю одежду, надевать варежки и шапку нужно до выхода на улицу, чтобы сохранить тепло. Дополнительную защиту может создать воздух между слоями одежды, поэтому нужно надевать 3–4 слоя.
В связи с морозами в столичном регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 12:00 23 декабря. Как ранее отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, морозная погода сохранится в столице до выходных.
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