Врач рассказал, как правильно заниматься спортом в морозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Температура воздуха для занятий спортом на улице не должна быть ниже -15 градусов, рассказал Агентству "Москва" заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по спортивной медицине Зураб Орджоникидзе.
"Одежду для тренировок стоит подбирать из дышащих тканей. Футер, такая ткань есть дышащая, а лучше всего, конечно, когда к телу прилегает хлопчатобумажная одежда", – уточнил врач.
Орджоникидзе заявил о необходимости подготовки голеностопного сустава, ноги не должны мерзнуть. При этом нужно выбирать несдавливающую обувь, иначе нарушится микроциркуляция и возникнет обморожение конечностей. В таком случае пальцы нужно быстро убрать в тепло.
"Если вы заболели простудой, а особенно если переболели новой коронавирусной инфекцией, то резко бросаться заниматься спортом не стоит. А лучше обратиться к врачу, который поможет оценить функциональное состояние организма и взвесить все "за" и "против", – отметил врач.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что основными симптомами переохлаждения являются пониженная температура тела, бледность кожи, нарушение сознания и координации.
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