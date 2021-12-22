Врач рассказал, как правильно заниматься спортом в морозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха для занятий спортом на улице не должна быть ниже -15 градусов, рассказал Агентству "Москва" заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по спортивной медицине Зураб Орджоникидзе.

"Одежду для тренировок стоит подбирать из дышащих тканей. Футер, такая ткань есть дышащая, а лучше всего, конечно, когда к телу прилегает хлопчатобумажная одежда", – уточнил врач.

Орджоникидзе заявил о необходимости подготовки голеностопного сустава, ноги не должны мерзнуть. При этом нужно выбирать несдавливающую обувь, иначе нарушится микроциркуляция и возникнет обморожение конечностей. В таком случае пальцы нужно быстро убрать в тепло.

"Если вы заболели простудой, а особенно если переболели новой коронавирусной инфекцией, то резко бросаться заниматься спортом не стоит. А лучше обратиться к врачу, который поможет оценить функциональное состояние организма и взвесить все "за" и "против", – отметил врач.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что основными симптомами переохлаждения являются пониженная температура тела, бледность кожи, нарушение сознания и координации.

