В столичном регионе продлили оранжевый уровень опасности из-за мороза

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В столичном регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение действует до 06:00 субботы, 25 декабря. Ранее оно действовало до полудня пятницы.
"Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы.
Помимо этого, в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 06:00 субботы.
Ранее жителям столицы и области рассказали о погоде 23 декабря. Так, ожидается облачная с прояснениями погода и до 15 градусов мороза. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 7-8 градусов. Атмосферное давление близко к нормальному, содержание кислорода в воздухе будет комфортным.
Аномально холодная погода в ближайшие дни ожидается в Вологодской, Архангельской, Орловской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях, а также в Ненецком автономном округе. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В этих регионах установится температура ниже климатической нормы на 7–12 градусов. Кроме того, в четверг и пятницу в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях будет сильный снег, метель и ветер до 20 метров в секунду.
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