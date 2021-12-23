Россиян предупредили об аномальном холоде в ряде регионов в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
С 23 по 25 декабря ниже нормы на 7–12 градусов температура будет в Вологодской и Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе.
"С четверга по пятницу в Орловской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях температура будет ниже нормы на 7 и более градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.
В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях в четверг и пятницу будут сильный снег, метель и ветер до 20 метров в секунду. Кроме того, в ближайшие дни непогода ожидается на Кубани.
"В Краснодарском крае, в том числе в Сочи, будут сильные осадки в виде мокрого снега и снега, налипание снега, ветер до 20 метров в секунду", – добавил синоптик.
В Москве в четверг, 23 октября, ожидается минус 11–13 градусов, однако уже в пятницу начнется потепление, столбики термометров покажут минус 8–10 градусов.
По словам Вильфанда, самым теплым днем недели в столице станет суббота, 25 декабря. Температурный фон приблизится к климатической норме и составит 5–7 градусов мороза.
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