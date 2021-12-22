Ледяные "грибы" выросли на озере в Челябинской области

Фото: vk.com/freemiass/Alexandra Glebova
На озере Тургояк в Челябинской области покрытые льдом коряги и пни стали похожи на грибы. О необычном природном явлении пресс-служба правительства региона рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"А на Тургояке в самом разгаре грибной сезон! Вот такие ледяные грибы накануне выросли на озере. Объяснение у этого явления довольно простое – осадки и перепад температур", – говорится в публикации.
Сначала пень покрывается льдом, затем при потеплении он начинает таять, однако ветер образовавшуюся воду задувает обратно, а та снова застывает, объяснили специалисты.
Ранее жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии заметили в небе светящийся объект. Многие отмечали, что явление сопровождалось яркой зеленой вспышкой и громким треском. Как позже объяснили астрономы, это было крупное космическое тело, которое сгорело в атмосфере.
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