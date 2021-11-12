Астрономы объяснили яркие вспышки в небе Петербурга и Карелии

Фото: vk.com/spb_today/Дарья Хорькова

Астрономы объяснили яркие вспышки в небе Санкт-Петербурга и Карелии, кадрами которых поделились жители регионов, сообщает РИА Новости.

"Вспышки в ночном небе означали, что тело сгорело в плотных слоях атмосферы", – объяснил доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселев.

Крымский астроном Александр Якушечкин отметил, что яркость вспышек была приблизительно сравнима с яркостью полной Луны.

При такой яркости размер тела при входе в атмосферу может быть в пределах от полуметра до метра в диаметре, но многое зависит от плотности вещества, сгоревшего в атмосфере Земли, считает эксперт.

Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии поделились кадрами со светящимися объектами в небе. Фрагменты с необычной вспышкой с автомобильных видеорегистраторов стали появляться в соцсетях вечером 11 ноября.

Некоторые свидетели этого природного явления подумали, что это могли быть следы упавших метеоритов. Другие приняли их за шаровые молнии. Многие также отмечали, что явление сопровождалось яркой зеленой вспышкой и громким треском.