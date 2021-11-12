Астрономы объяснили яркие вспышки в небе Петербурга и Карелии

Фото: vk.com/spb_today/Дарья Хорькова
Астрономы объяснили яркие вспышки в небе Санкт-Петербурга и Карелии, кадрами которых поделились жители регионов, сообщает РИА Новости.
"Вспышки в ночном небе означали, что тело сгорело в плотных слоях атмосферы", – объяснил доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселев.
Крымский астроном Александр Якушечкин отметил, что яркость вспышек была приблизительно сравнима с яркостью полной Луны.
При такой яркости размер тела при входе в атмосферу может быть в пределах от полуметра до метра в диаметре, но многое зависит от плотности вещества, сгоревшего в атмосфере Земли, считает эксперт.
Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии поделились кадрами со светящимися объектами в небе. Фрагменты с необычной вспышкой с автомобильных видеорегистраторов стали появляться в соцсетях вечером 11 ноября.
Некоторые свидетели этого природного явления подумали, что это могли быть следы упавших метеоритов. Другие приняли их за шаровые молнии. Многие также отмечали, что явление сопровождалось яркой зеленой вспышкой и громким треском.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: