Небо над Петербургом осветила яркая вспышка

Петербуржцы сняли на видео падение метеорита

Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии поделились кадрами со светящимися объектами в небе. Фрагменты с необычной вспышкой с автомобильных видеорегистраторов стали появляться в соцсетях вечером 11 ноября. Их выложили и в местной группе соцсети "ВКонтакте" "ДТП и ЧП".

На одном из видео заметно, как с неба к земле стремится несколько святящихся шаров. Пользователи из Ленинградской области и Карелии также сообщили, что видели что-то похожее. Один из очевидцев рассказал, что из-за появления светящихся объектов в поселке даже на несколько секунд выключился свет.

Некоторые свидетели этого природного явления подумали, что это могли бы быть следы упавших метеоритов. Другие приняли их за шаровые молнии. Многие также отмечали, что явление сопровождалось яркой зеленой вспышкой и громким треском.

Ранее необычное явление заметили и жители Норвегии. В небе зафиксировали крупный метеорит. Уточняется, что около часа ночи космический объект взорвался и на несколько секунд осветил небо над Осло.