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В мире

01:46

В Норвегии упал крупный метеорит

за рубежом

Фото: norskmeteornettverk.no

В небе над Норвегией зафиксировали крупный метеорит. Уточняется, что около часа ночи космический объект взорвался и на несколько секунд осветил небо над Осло.

Этот момент попал в объективы камер видеонаблюдения. Фрагмент опубликовала сеть Norsk Meteor Nettverk, занимающаяся наблюдениями за метеоритами при Норвежском астрономическом обществе.

По предварительным данным, скорость падения небесного тела достигала 15–20 километров в секунду. Его обломки могли упасть в лесной местности неподалеку от Осло. По данным Norsk Meteor Nettverk, метеорит создал "мощную ударную волну". О пострадавших информации пока нет.

"Двери и люки были взорваны, но серьезных повреждений, кроме разбитого окна, не зарегистрировано", – говорится в сообщении.

В сети по наблюдению за метеоритами также сообщили, что просмотрели и проанализировали несколько видеороликов, которые опубликовали местные жители.

"На видеозаписях видно, что метеор впервые появился в 90 километрах <...> к северу от Осло и пошел в юго-западном направлении <...>, где он начал фрагментироваться несколькими вспышками света и погас приблизительно в 23 километрах над землей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой. Работа ученых по поиску сигнала вхождения объекта в атмосферу началась благодаря снятому очевидцами видео.

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