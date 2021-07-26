В Норвегии упал крупный метеорит

01:46
Фото: norskmeteornettverk.no
В небе над Норвегией зафиксировали крупный метеорит. Уточняется, что около часа ночи космический объект взорвался и на несколько секунд осветил небо над Осло.
Этот момент попал в объективы камер видеонаблюдения. Фрагмент опубликовала сеть Norsk Meteor Nettverk, занимающаяся наблюдениями за метеоритами при Норвежском астрономическом обществе.
По предварительным данным, скорость падения небесного тела достигала 15–20 километров в секунду. Его обломки могли упасть в лесной местности неподалеку от Осло. По данным Norsk Meteor Nettverk, метеорит создал "мощную ударную волну". О пострадавших информации пока нет.
"Двери и люки были взорваны, но серьезных повреждений, кроме разбитого окна, не зарегистрировано", – говорится в сообщении.
В сети по наблюдению за метеоритами также сообщили, что просмотрели и проанализировали несколько видеороликов, которые опубликовали местные жители.
"На видеозаписях видно, что метеор впервые появился в 90 километрах <...> к северу от Осло и пошел в юго-западном направлении <...>, где он начал фрагментироваться несколькими вспышками света и погас приблизительно в 23 километрах над землей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой. Работа ученых по поиску сигнала вхождения объекта в атмосферу началась благодаря снятому очевидцами видео.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: