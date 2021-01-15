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Наука

10:23

Метеорит взорвался над Иркутском

наука

Фото: скриншот видео vk.com/ ДТП 38RUS Иркутск

Утром 15 января в Иркутске и пригороде наблюдали падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева.

"На видеозаписи видно, что это болид размером не больше куриного яйца. Его полет был сравнительно медленным. На высоте примерно 25 километров болид полностью сгорел", – рассказал специалист.

По словам Язева, такое случается довольно часто, что доказывает надежность атмосферы Земли.

Ранее сообщалось, что метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой. Работа ученых по поиску сигнала вхождения объекта в атмосферу началась благодаря снятому очевидцами видео.

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