Москвичи смогут увидеть звездопад и сближение Солнца с Землей в январе

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В новогодние праздники жители столицы смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды и самый большой диск Солнца. Об этом говорится на сайте Московского планетария.

"2 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2021 году. В ночь с 2 на 3 января прольется первый новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час", – говорится в сообщении.

Сотрудники планетария отметили, что в следующем году прогнозируются три звездопада – Квадрантиды, Персеиды и Геминиды. При этом благоприятная видимость будет только при метеорном потоке Персеиды, в остальных случаях за звездами можно будет понаблюдать только сквозь лунный свет, уточнили специалисты.

"Только во время августовских Персеид будет благоприятная видимость метеоров, так как Луна не будет мешать наблюдениям. Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом", – заключили в пресс-службе.

В ноябре специалисты РАН сообщили о мощнейшей за три года вспышке на Солнце. Она произошла 29 ноября около 16:00. Ей был присвоен балл М4.4. Ранее такие мощные вспышки были зарегистрированы на Солнце в 2017 году.

