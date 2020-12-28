Астрономы рассказали о магнитных бурях в 2021 году

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10–20 слабых магнитных бурь и первая в новом цикле солнечная вспышка высшего балла X прогнозирует Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН в 2021 году.

"Предстоящий год должен быть все еще относительно спокойным с умеренным ростом солнечной активности", – рассказали в лаборатории, отметив, что произойдет заметное увеличение числа солнечных вспышек, но их абсолютная мощность будет небольшой, а влияние на Землю – слабым.

Новогодние праздники и каникулы пройдут при спокойном Солнце и в комфортной геомагнитной обстановке. За последние две недели на Солнце не зарегистрировано ни одной заметной вспышки, отметили в лаборатории.

Там порадовались тому, что такой период затишья пришелся на конец декабря и январь. По предварительному прогнозу, спокойным будет весь первый месяц предстоящего года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в новогоднюю ночь в ряде российских регионов ожидается нестандартная погода. В частности, в Санкт-Петербурге температура 31 декабря и 1 января будет на 6–8 градусов выше климатической нормы.

В Москве 30 декабря ожидаются снег и мокрый снег, а также ветры с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от -2 до +2 градусов. По словам синоптика, 31 декабря погода сильно не изменится.