Синоптик рассказала о погоде в Москве после Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Температура 31 декабря в столичном регионе ожидается в районе нуля градусов. В ночные часы по области возможно похолодание до -5 градусов, рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Однако уже в течение 1 января днем температура будет понижаться. 2 января возможен снег, температура станет отрицательной – до -5.
В ближайшие сутки погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Погода будет преобладать облачная с прояснениями. В ночь на 29 декабря существенных осадков не ожидается, днем – снег. Минимальная температура в Москве – -9... - 11 градусов, по области местами температура может понизиться до -15.
Дневная температура в столице составит -4...-6 градусов, по области – -2... -7. Будет усиливаться юго-восточный ветер, местами порывы могут достигать 12–14 метров в секунду. 30 декабря атмосферное давление начнет понижаться.
В ночь на 30 декабря временами будет идти снег. Температура начнет повышаться, ночью в Москве – -6... -4, дневная температура – -2... 0.
Ранее жителей европейской части России предупредили о "температурном градиенте" в новогоднюю ночь. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пояснил, что на относительно небольшом расстоянии к западу от Москвы установится теплая погода, а к востоку – холодная.
Вильфанд пояснил, что такая погодная аномалия обусловлена нахождением Москвы на стыке противостояния антициклона и циклона.
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