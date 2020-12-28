Синоптик предупредил о "температурном градиенте" в новогоднюю ночь в Европейской России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жителей Европейской части России предупредили о "температурном градиенте" в новогоднюю ночь. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Синоптик пояснил, что на относительно небольшом расстоянии к западу от Москвы установится теплая погода, а к востоку – холодная.
"Получается, что на расстоянии 1 тысячи километров температура будет отличаться на 15–20 градусов", – заявил эксперт.
Вильфанд пояснил, что такая погодная аномалия обусловлена нахождением Москвы на стыке противостояния антициклона и циклона.
"В Тверской, Брянской областях ночью 1 января температура будет 0 – +4 градуса, отрицательных значений не будет", – подчеркнул специалист.
Метеоролог также отметил, что в Нижнем Новгороде, Татарстане и других соседних регионах температура в новогоднюю ночь будет варьироваться от -16 до -8 градусов.
Ранее синоптик рассказал, какая погода прогнозируется в новогоднюю ночь в Москве. 30 декабря в столице пройдут небольшие осадки в виде мороси, снега и мокрого снега, а 31 декабря погода существенно не изменится.
Кроме того, Вильфанд предупредил о нестандартной погоде в новогоднюю ночь в ряде регионов РФ. Ощутимые изменения температуры на предновогодней неделе почувствуют жители Западной Сибири.
Москвичам рассказали о нулевой температуре в начале новогодних каникул
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: