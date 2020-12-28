Синоптик предупредил о "температурном градиенте" в новогоднюю ночь в Европейской России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей Европейской части России предупредили о "температурном градиенте" в новогоднюю ночь. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Синоптик пояснил, что на относительно небольшом расстоянии к западу от Москвы установится теплая погода, а к востоку – холодная.

"Получается, что на расстоянии 1 тысячи километров температура будет отличаться на 15–20 градусов", – заявил эксперт.

Вильфанд пояснил, что такая погодная аномалия обусловлена нахождением Москвы на стыке противостояния антициклона и циклона.

"В Тверской, Брянской областях ночью 1 января температура будет 0 – +4 градуса, отрицательных значений не будет", – подчеркнул специалист.

Метеоролог также отметил, что в Нижнем Новгороде, Татарстане и других соседних регионах температура в новогоднюю ночь будет варьироваться от -16 до -8 градусов.

Ранее синоптик рассказал, какая погода прогнозируется в новогоднюю ночь в Москве. 30 декабря в столице пройдут небольшие осадки в виде мороси, снега и мокрого снега, а 31 декабря погода существенно не изменится.

Кроме того, Вильфанд предупредил о нестандартной погоде в новогоднюю ночь в ряде регионов РФ. Ощутимые изменения температуры на предновогодней неделе почувствуют жители Западной Сибири.