Москвичам рассказали о нулевой температуре в начале новогодних каникул

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В первые три дня после Нового года в Москве ожидается нулевая температура и осадки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"В новогодние каникулы первые 2-3 дня - по-прежнему околонулевая температура с осадками в разной фазе", – отметил синоптик.
Он подчеркнул, что с 4 января в Москве начнется похолодание. В целом, ночные температуры будут варьироваться в диапазоне от -5 до -10 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от -1 до -6 градусов, сообщил Тишковец.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в новогоднюю ночь в ряде российских регионов ожидается нестандартная погода. В частности, в Санкт-Петербурге температура 31 декабря и 1 января будет на 6-8 градусов выше климатической нормы.
Что касается Москвы, то, по словам Вильфанда, 30 декабря ожидаются снег и мокрый снег, а также ветры с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от -2 до +2 градусов. По словам синоптика, 31 декабря погода сильно не изменится.
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
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