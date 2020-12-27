Синоптик предупредил о нестандартной погоде в новогоднюю ночь в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Нестандартная погода ожидается в новогоднюю ночь в ряде российских регионов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

В частности, температурные аномалии ожидают жителей Санкт-Петербурга. В городе 31 декабря ожидаются осадки в виде дождя.

"31 декабря и 1 января температура будет выше нормы на 6–8 градусов", – отметил Вильфанд.

Кроме того, ощутимые изменения температуры на предновогодней неделе почувствуют жители юга Западной Сибири. Температурные отклонения в регионе будут составлять от 10 до 20 градусов.

"В среду и четверг ночные температуры от -12 до -18, дневные от -12 до -14. А в пятницу в новогоднюю ночь понижение до -25 градусов и дневные от -23 до -25 градусов", – сказал синоптик.

Он пояснил, что температурные колебания будут зависеть от антициклона, господствующего в регионе.

Вильфанд дополнил, что в Хабаровске в новогоднюю неделю прогнозируется однородная погода. При этом синоптик назвал ее нескучной.

"Температурный фон от -25 до -30, дневные температуры от -17 до -23 и солнечно. Снега там много, там мороз и солнце", – заключил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал, какая погода прогнозируется в новогоднюю ночь в Москве. 30 декабря в столице пройдут небольшие осадки в виде мороси, снега и мокрого снега, а 31 декабря погода существенно не изменится.