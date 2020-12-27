Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москвичам рассказали, какая погода прогнозируется в новогоднюю ночь в городе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
По данным синоптика, 30 декабря в столице пройдут небольшие осадки в виде мороси, снега и мокрого снега. Кроме того, жителей города ожидает ветер порывами до 11 метров в секунду.
Вильфанд указал, что в четверг, 31 декабря, погода существенно не изменится.
"Температурный фон будет от -2 до +2 градусов. Еще будет коррекция, но новогодняя ночь будет теплой", – заявил метеоролог.
Он пояснил, что температура воздуха в новогоднюю ночь в столице превысит норму на 7–8 градусов. Этому будет способствовать циклоническая деятельность с запада.
"С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10–15 градусов", – сообщил Вильфанд.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что выпавший в пятницу в Москве снег не растает до конца года. Снежный покров сохранится на уровне примерно 10 сантиметров.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какая погода ожидает город в праздничную неделю. Она отмечала, что в новогоднюю ночь не стоит ждать сильных морозов.
Синоптики рассказали о погоде на выходных
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