Службы города продолжают работы по ликвидации последствий сильного снегопада – заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что коммунальные службы столицы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада.
"В настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада, в них задействовано необходимое количество спецтехники, дорожных рабочих, дворников, кровельные бригады", – заявил представитель мэрии.
По словам Бирюкова, за пятницу и ночь субботы общий прирост снежного покрова составил 12 сантиметров.
Городские службы очищают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, парковкам и объектам социальной сферы. Кроме того, снег счищают с крыш домов – в таких дворах установлены ограждения.
Петр Бирюков добавил, что городские службы из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. Благодаря своевременно выведенной на дежурство технике и рабочим системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Как сообщили синоптики, в субботу, 26 декабря, в Москве будет облачная погода и небольшой снегопад. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от минус 2 градусов до нуля. В ночь на воскресенье, 27 декабря, похолодание может достичь минус 7 градусов.
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