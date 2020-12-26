Службы города продолжают работы по ликвидации последствий сильного снегопада – заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что коммунальные службы столицы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада.

"В настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада, в них задействовано необходимое количество спецтехники, дорожных рабочих, дворников, кровельные бригады", – заявил представитель мэрии.

По словам Бирюкова, за пятницу и ночь субботы общий прирост снежного покрова составил 12 сантиметров.

Городские службы очищают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, парковкам и объектам социальной сферы. Кроме того, снег счищают с крыш домов – в таких дворах установлены ограждения.

Петр Бирюков добавил, что городские службы из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. Благодаря своевременно выведенной на дежурство технике и рабочим системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Как сообщили синоптики, в субботу, 26 декабря, в Москве будет облачная погода и небольшой снегопад. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от минус 2 градусов до нуля. В ночь на воскресенье, 27 декабря, похолодание может достичь минус 7 градусов.

