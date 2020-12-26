Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 26 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная погода и небольшой снегопад ожидаются в Москве в субботу, 26 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от минус 2 градусов до нуля. В ночь на воскресенье, 27 декабря, похолодание может достичь минус 7 градусов.

По прогнозам синоптиков, ветер будет умеренным, на уровне 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 741 миллиметра ртутного столба.

При этом в Гидрометцентре предупредили о возможной гололедице. Оповещение об опасности действует до 22:00 воскресенья.

Что касается Московской области, то в субботу ожидается температура воздуха от минус 5 до нуля градусов. В ночь с 26 на 27 декабря столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.

Как накануне заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, выпавший в Москве снег сохранится до Нового года. Несмотря на частичное потепление, к празднику не успеет растаять порядка 10 сантиметров снежного покрова.

