Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 26 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Облачная погода и небольшой снегопад ожидаются в Москве в субботу, 26 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от минус 2 градусов до нуля. В ночь на воскресенье, 27 декабря, похолодание может достичь минус 7 градусов.
По прогнозам синоптиков, ветер будет умеренным, на уровне 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 741 миллиметра ртутного столба.
При этом в Гидрометцентре предупредили о возможной гололедице. Оповещение об опасности действует до 22:00 воскресенья.
Что касается Московской области, то в субботу ожидается температура воздуха от минус 5 до нуля градусов. В ночь с 26 на 27 декабря столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.
Как накануне заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, выпавший в Москве снег сохранится до Нового года. Несмотря на частичное потепление, к празднику не успеет растаять порядка 10 сантиметров снежного покрова.
На Москву обрушился снегопад
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