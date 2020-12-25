Москвичей предупредили о гололедице в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.
Синоптики также предупредили москвичей о снегопадах, которые продлятся в столице до 22:00 25 декабря, и порывистом ветре. Предупреждение в связи с сильным ветром действует в Москве до 22:00 пятницы, в области – до 05:00 26 декабря.
Ранее Москву накрыл мощный циклон "Грета", который принес с собой мокрый снегопад. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что после 17:00 интенсивность осадков уменьшится и температура начнет повышаться.
Из-за непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. При уборке снега особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, а также парковкам.
Синоптики прогнозируют 15-градусные морозы в столице
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