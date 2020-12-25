Высота снежного покрова в столице местами достигла 12 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице высота снежного покрова местами достигает 10–12 сантиметров, прирост свежевыпавшего снега составил 2-3 сантиметра, сообщает портал "Метеоновости".

"В результате снегопада высота снежного покрова составила на ВДНХ и в Тушине 10 сантиметров, на Балчуге – 7 сантиметров, у МГУ – 12 сантиметров", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти в городе в течение всего светового дня. К 12:00 интенсивность осадков увеличится.

25 декабря температура воздуха в столице составит минус 1–3 градуса, в Московской области – от 0 до минус 3, вечером ожидается потепление.

Накануне власти Москвы перевели городские службы в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада, метели, гололеда и сильного ветра. В пятницу коммунальная техника начала подметать проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой. На особо опасных участках на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи.