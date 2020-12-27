Аномальный холод ожидается в Москве в начале недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аномальный холод ожидается в столичном регионе в первой половине недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"В понедельник будет по настоящему холодный день, когда температурный фон будет ниже нормы на 3 градуса. В ночь прогнозируется в Москве 10-12 градусов мороза, в отдельных районах – до 16 градусов, в Подмосковье – до 18 градусов", – заявил Вильфанд.

Он отметил, что утром 29 декабря также ожидается холодная погода. По словам Вильфанда, осадков в эти дни не ожидаются. В столичном регионе 28 и 29 декабря установится солнечная погода, заявил синоптик.

В качестве причины таких погодных условий Вильфанд назвал преобладание антициклонального режима погоды.

Ранее стало известно, что в первые три дня после Нового года в столице ожидается нулевая температура и осадки. Впоследствии погода станет холоднее, и столбики термометров могут опускаться до -10 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в новогоднюю ночь в ряде российских регионов ожидается нестандартная погода. В частности, в Санкт-Петербурге температура 31 декабря и 1 января будет на 6-8 градусов выше климатической нормы.

Что касается Москвы, то, по словам Вильфанда, 30 декабря ожидаются снег и мокрый снег, а также ветры с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от -2 до +2 градусов. По словам синоптика, 31 декабря погода сильно не изменится.