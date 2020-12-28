Эксперты рассказали, за что могут оштрафовать россиян в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По данным экспертов, россиян в новогоднюю ночь могут оштрафовать на сумму от 500 до 300 тысяч рублей за нарушения ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в отдельных случаях возможны меры административной ответственности.

Как заявила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, в Москве по 15 января 2021 года работа кафе и ресторанов обязана прекращаться в 23:00. Аналогичные ограничения будут действовать в Астрахани, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Пензе, Ростове-на-Дону, Смоленске, Ставропольском крае, Туле, Тюмени, ХМАО-Югре, Челябинске, Ярославле, причем список может расшириться.

Работа подобных заведений в Санкт-Петербурге не ограничена временными рамками, поскольку запрещена полностью. За нарушение ограничений на деятельность могут оштрафовать по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации") на сумму до 300 тысяч рублей, а каждого из их посетителей – на сумму до 30 тысяч рублей.

В случае, если граждане самостоятельно снимут помещение и закажут еду и атрибуты праздника с доставкой, то это может расцениваться как массовое развлекательное мероприятие. Поскольку они также запрещены, штраф для физических лиц составит от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч.

При организации корпоративов в доступных временных рамках следует учитывать такие меры, как социальная дистанция и средства индивидуальной защиты. Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров отметил, что в случае нарушений деятельность организации могут ограничить или наложить штраф на сумму до 300 тысяч рублей.

Что касается прогулок на свежем воздухе, то штрафовать за компании не будут. При этом, как отметил член Ассоциации юристов России Артем Коростелев, если имеются черты организованного мероприятия, то в Москве могут оштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

Юристы призвали учитывать региональные особенности. Так, в в Санкт-Петербурге и Новосибирске встречи на открытом воздухе не могут проводить более 50 человек.

При использовании пиротехники россиянам следует помнить о нормах закона о тишине. Например, в Санкт-Петербурге запускать салюты в Новый год разрешается с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января календарного года. В другие дни каникул ограничение введено на период с 23:00 до 7:00, и за его нарушение предусмотрено предупреждение или административный̆ штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

Если в результате применения пиротехники произошел пожар, то виновник облагается штрафом в размере 4–5 тысяч рублей (2–3 тысячи рублей, если салюты и фейерверки запускали в помещениях, возле взрывоопасных объектов, на сцене, во время проведения митинга, возле объектов культурного наследия или кладбищ).

В Новый год важно помнить о запрете на публичное распитие спиртных напитков. Оно влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.

Ученые ранее рассказали, как не набрать вес в новогодние праздники. Специалисты призвали добавить в меню белковую пищу, что позволит не только избежать набора веса, но и восполнить дефицит гормона счастья – серотонина.

