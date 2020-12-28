Ученые рассказали, как не поправиться в новогодние праздники

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Ученые рассказали, как не набрать вес в новогодние праздники. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению специалистов, в новогоднее меню стоит включить белковую пищу, которая богата триптофаном, магнием, марганцем и калием. Это позволит не только избежать набора веса, но и восполнить дефицит гормона счастья – серотонина.

Уточнятся, что важная для организма аминокислота – триптофан – содержится в сыре, мясе, рыбе и орехах. В праздничные дни стоит также иметь на столе белковую пищу в сочетании с овощами.

"Не нужно увеличивать порцию мясного, рыбного или блюд из яиц. Следует грамотно распределить их в течение дня в пределах обычных порций", – посоветовала доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова.

Она добавила, что в новогодние праздники лучше отказаться от хлеба, макарон и круп.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал голодание перед новогодними праздниками. Специалист предупредил, что из-за отказа от еды организм может начать резко набирать воду.

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