Диетолог рассказала, сколько бутербродов с красной икрой можно съесть в Новый год

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Диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что за праздничным столом можно позволить себе два-три бутерброда с маслом и икрой, если остальные блюда будут менее калорийными.

"Энергетическая ценность бутерброда с маслом и икрой – 250–270 килокалорий, а 3 таких бутерброда – это 850 килокалорий. В таком случае можно себе позволить только шампанское и еще немного салата", – приводит слова Стародубовой РИА Новости.

При этом специалист подчеркнула, что икра должна быть обязательно свежей.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рекомендовала заменить картофель на топинамбур в салате оливье. По ее словам, отварной картофель может стать причиной повышенного уровня сахара в крови, особенно при нарушении углеводного обмена.