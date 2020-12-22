Диетолог рекомендовала заменить картофель на топинамбур в салате оливье

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Врач-диетолог Маргарита Королева рекомендовала заменить картофель на топинамбур в салате оливье. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Топинамбур имеет в составе те пищевые волокна, которые поддерживают работу кишечника, поддерживается система детоксикации. То есть у нас не будет перегрузки кишечника высокоуглеводистыми продуктами", – рассказала Королева.
По ее словам, отварной картофель может стать причиной повышенного уровня сахара в крови, особенно при нарушении углеводного обмена. Специалист отметила, что для людей с метаболическими нарушениями топинамбур будет лучшим выбором, поскольку имеет низкий гликемический индекс и способен регулировать работу поджелудочной железы.
"Что касается людей с избытком веса и другими метаболическими нарушениями – для них топинамбур будет лучшим выбором. По вкусу он максимально похож на картофель. Это будет хорошая палочка-выручалочка для тех, кто захочет вместе с оливье встретить новогодние праздники", – заключила Королева.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что салаты из майонеза, мяса и морепродуктов, которые остались после праздничного стола, могут нанести серьезный вред здоровью. Эксперт предупредила, что неосторожное отношение к соблюдению сроков хранения новогодних салатов может обернуться серьезным отравлением, в особенности для детей и людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.
При этом диетолог отметила, что самыми опасными компонентами являются рыба и морепродукты. В испорченном виде они способны вызвать наиболее тяжелые отравления.
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