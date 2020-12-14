Диетолог рассказала об опасности блюд, оставшихся после празднования Нового года

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие традиционные новогодние угощения, оставшиеся после праздничного стола, могут нанести серьезный вред здоровью, сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперт предупредила, что неосторожное отношение к соблюдению сроков хранения новогодних салатов может обернуться серьезным отравлением, в особенности для детей и людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. У них трехдневный новогодний салат может вызвать обострение хронических заболеваний.
"Это как русская рулетка, где мы пытаемся угадать: выдержит организм или не выдержит? Но если у взрослого человека просто откроется диарея и рвота, он немного помучается, то в случае с ребенком отравление может привести к сильному обезвоживанию, нарушению электролитного баланса, судорогам, вплоть до летального исхода. У пожилых людей интоксикация может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний", – заявила Соломатина.
По ее словам, наиболее потенциально опасными блюдами являются традиционные для русской кухни салаты из майонеза, яйца, мяса и морепродуктов. Для правильного хранения их необходимо не заправлять майонезом сразу и держать в холодильнике или на балконе. По возможности Соломатина рекомендует хранить салаты и вовсе в виде заготовленных ингредиентов, которые следует нарезать порционно непосредственно перед приемом пищи.
"Если вы, допустим, сделали таз оливье и противень селедки под шубой, лучше не заправлять майонезом все блюда сразу, а делать это порционно, по мере выставления на стол, убирая остальное в холодильник. Ведь как это обычно бывает: сели отмечать праздник за несколько часов до боя курантов, погуляли, вернулись, выпили шампанское, опять погуляли, опять вернулись. А салат все это время киснет на блюде. Есть его даже на следующий день уже опасно", – подчеркнула специалист.
Как отметила диетолог, самыми опасными компонентами являются рыба и морепродукты. В испорченном виде они способны вызвать наиболее тяжелые отравления. Далее в списке потенциальной опасности значатся яйца, мясо и колбасные продукты, а майонез, как предупреждает Соломатина, становится главным элементом, ускоряющим размножение бактерий.
"Лучшая среда для микробов – теплая и влажная, именно такие условия и достигаются в наших любимых салатах. Почему так опасен майонез? Как раз потому, что он дает повышенную влажность. Если заправить блюдо уксусом, лимонным соком, эффект будет немного другим, ведь эти компоненты являются консервантами. В майонезе они тоже есть, но эта заправка также содержит яйцо – белковый продукт, так любимый бактериями", – пояснила диетолог.
Ранее Соломатина посоветовала с осторожностью относиться к цитрусовым – они традиционно являются важным атрибутом новогоднего праздника, однако могут вызвать сильную аллергию. Среди других опасных продуктов эксперт перечислила также орехи и пряные специи. По ее словам, обычно они добавляются в блюда "завуалированно", поэтому в гостях лучше заранее уточнить состав угощения.
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